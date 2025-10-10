Travolta e uccisa da un furgone, a scuola un minuto di silenzio per Alice

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Ore 10, cortile del liceo artistico Sello di piazza Primo Maggio a Udine. Le attività scolastiche si fermano, la commozione tra gli studenti è tanta. Ma è doveroso ricordare, con un minuto di silenzio, la studentessa di 17 anni che non c’è più, travolta ieri mattina da un furgone mentre attraversava la strada per recarsi alla fermata dell’autobus.

Non ci sono soltanto i compagni di classe di Alice Morsanutto, ci sono anche quelli delle altre sezioni della sede principale del Sello. In contemporanea, anche nelle sedi staccate della scuola, gli altri studenti fanno la stessa cosa. L’amica del cuore, rotto il silenzio, legge una dedica rivolta ad Alice nella quale traspaiono le qualità della ragazza: interesse, simpatia, solarità.

E’ un giorno di lutto per la scuola ma le attività non si possono fermare, nonostante la grande commozione. “Nei prossimi giorni – informa il liceo artistico – attiveremo un supporto psicologico per i compagni di classe di Alice e per quelli che, comunque, richiederanno il servizio. E’ necessario elaborare quello che è successo ieri a Precenicco”.

Sul fronte delle indagini, intanto, i carabinieri del Radiomobile di Latisana hanno trasmesso gli atti alla Procura di Udine. L’autista del Doblò che ha investito Alice Morsanutto è indagato per omicidio stradale. Il pm titolare del fascicolo, Claudia Finocchiaro, ha disposto l’autopsia sulla salma della 17enne. “Un atto dovuto – commenta il procuratore capo Massimo Lia – dopo un incidente mortale”.

La scomparsa di Alice ha lasciato un vuoto enorme nella comunità, come ha testimoniato la vicesindaco di Precenicco.