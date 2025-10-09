Travolta e uccisa mentre attraversa la strada: Alice muore a 17 anni

La fermata dell’autobus era di fronte a lei. Avrebbe soltanto dovuto attraversare la strada e attendere l’arrivo della corriera che, come ogni giorno, l’avrebbe portata a scuola, all’istituto Sello di Udine dove frequentava la classe 4H. Invece questa mattina Alice Morsanutto ha trovato la morte: è stata travolta e ucciso, mentre stava attraversando via Brian, da un Fiat Doblò condotto da un operaio di San Giorgio di Nogaro, il 35enne Alessio Pines, che da Palazzolo dello Stella era diretto a Precenicco.

Sull’asfalto nessun segno di frenata. Il veicolo commerciale, secondo gli accertamenti dei carabinieri del Radiomobile di Latisana, ha centrato in pieno la studentessa, che era partita a piedi da casa e percorso un tratto di ciclabile, per poi fermarsi ad un centinaio di metri di distanza. Quando il 35enne è sceso dal Doblò, Alice era riversa a terra. In una pozza di sangue. L’impatto l’aveva scaraventata ad una cinquantina di metri, proiettando una scarpa sul tetto di un’abitazione.

L’operaio ha immediatamente chiesto aiuto. Sul posto sono accorsi subito dei passanti. Alice era distesa sull’asfalto, esanime. Morirà qualche istante più tardi, prima dell’arrivo di ambulanza, elisoccorso e vigili del fuoco.

Il papà della 17enne, Davide Morsanutto, vedendo atterrare l’elicottero sanitario nelle vicinanze dell’abitazione al civico 21 di via Divisione Julia, dove la famiglia si è trasferita qualche anno fa da Pertegada, è accorso in strada. Ha avuto un presentimento, poi confermato dai carabinieri, temendo che la vittima fosse proprio sua figlia. Ha quindi cominciato a chiamarla al telefono ma Alice non rispondeva. Lo smartphone era a terra, vicino all’attraversamento pedonale.

Il mezzo che ha ucciso questa mattina alle 6.40 la 17enne è stato posto sotto sequestro, mentre il conducente è indagato per omicidio stradale. La salma della studentessa, come disposto dall’autorità giudiziaria, è stata trasferita nella cella mortuaria dell’ospedale di Latisana.