Travolta da una valanga, la piccola friulana è a casa

Ha trascorso la notte a casa la 14enne di Forni Avoltri rimasta sepolta ieri per 5 minuti sotto un metro di neve dopo essere stata travolta da una valanga che l’ha trascinata per 60 metri sotto Forcella della Neve, vicino a Misurina, in provincia di Belluno. La ragazzina era stata liberata dai soccorritori della Guardia di finanza di Auronzo, che casualmente si stavano addestrando nelle vicinanze. In particolare, prezioso il contributo del maresciallo Cristiano Romanin, anche lui originario di Forni Avoltri, che con un collega ha avviato le ricerche e allertato la centrale 118 Suem per i soccorsi. Dopo essere stata trasportata all’ospedale di Belluno per l’accertamento delle sue condizioni (lamentava dolori alla schiena), la ragazzina ha fatto ben presto ritorno a casa dove già in serata ha potuto riabbracciare la famiglia.

La sindaca di Forni Avoltri, Sandra Romanin, sottolinea che “tutto è finito bene grazie alla tempestività e alla competenza dei soccorsi che hanno fatto la differenza”.