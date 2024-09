Travolti durante il rally: erano stati più volte invitati a spostarsi

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. In quel punto, dove sono stati travolti dalla macchina da rally, i due spettatori – Annamaria Tomat e Duilio Cimenti, di 68 e 66 anni – non potevano starci. Non solo: gli organizzatori della decima edizione del Rally della Carnia li avevano invitati più volte a spostarsi, per motivi di sicurezza, ma loro, imperterriti, sarebbero tornati in quello stesso punto dove, ieri mattina, sono stati centrati dalla Peugeot a bordo della quale c’erano il pilota Mattia Zanin e il navigatore Fabio Pizzol.

Entrambi gli spettatori, lei di Tolmezzo, lui di Villa Santina, erano piazzati, tra l’altro, in un punto dove non c’erano vie di fuga. Se non il dirupo – un salto di una ventina di metri – dove l’auto da rally, dopo aver abbattuto il guardrail, tra Casanova e Fusea, nel comune di Tolmezzo, è finita fuori strada senza, fortunatamente, gravi conseguenze per gli occupanti.

Le condizioni di Annamaria Tomat non sono serie, mentre quelle di Duilio Cimenti, elitrasportato all’ospedale di Udine, sarebbero giudicate gravi.

Le immagini sono eloquenti e dimostrano come i due spettatori in quel punto non ci dovevano stare. Un cartello di divieto e le bandelle confermerebbero, di fatto, le tesi dell’organizzazione.

Non si hanno ricordi, almeno negli ultimi 30 anni, di un incidente che avrebbe potuto avere conseguenze tragiche per gli spettatori.