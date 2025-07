Travolto da un muletto, grave un operaio

Infortunio sul lavoro, oggi pomeriggio, alla Edil Leca di Valvasone. Per cause in corso di accertamento, un operaio è stato travolto e trascinato da un muletto condotto da un collega. L’uomo, 62 anni, ha riportato un trauma toracico e fratture agli arti inferiori. Soccorso da personale sanitario, l’operaio, che è rimasto sempre cosciente, è stato elitrasportato in condizioni serie all’ospedale di Udine. Sul posto anche ambulanza, automedica, vigili del fuoco, carabinieri e tecnici dello Spisal.