Travolto da una valanga a 2.700 metri di quota, salvo grazie all’air bag

Salvo grazie all’airbag che aveva nello zaino. E’ andata bene allo sciatore sloveno di 50 anni che nella tarda mattinata di ieri è rimasto travolto da una valanga caduta a quota 2700 metri sul versante sud del Monte Cogliàns, lungo il classico itinerario scialpinistico primaverile, nel territorio di Forni Avoltri. Se l’è cavata con qualche trauma.

Le operazioni di soccorso si sono concluse attorno alle 14.15. Lo sciatore è riuscito a galleggiare sulla pesante massa nevosa e a rimanere fuori con la testa grazie all’airbag che ha attivato in tempo.

Il distacco è partito dall’alto, nei pressi della cima, innescando un fronte di valanga di circa 40 metri di neve, per duecento metri di lunghezza.

Nella zona di accumulo la neve aveva uno spessore di circa un metro, mentre nel punto in cui lo sciatore è stato travolto era di 40-50 cm. Lo sloveno stava ancora salendo con gli sci ai piedi al momento del distacco e i primi soccorsi gli sono stati prestati dai due compagni di salita. L’allarme è scattato alle 12.30 di ieri. Sono stati attivati la stazione di Forni Avoltri del Soccorso alpino, tre unità cinofile, la Guardia di Finanza, l’elicottero B3 di stanza a Tolmezzo e l’elisoccorso regionale.

Escluso il coinvolgimento di altre persone, i compagni di escursione sono stati riportati a valle, mentre la persona infortunata, che ha riportato vari traumi, è stato portato in elicottero all’ospedale di Udine.