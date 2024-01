Travolto da una passarella alla Fincantieri: operaio resta schiacciato

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Travolto e schiacciato da una passerella. Grave infortunio sul lavoro, questa mattina, alla Fincantieri a Monfalcone.

Un operaio di 24 anni, originario del Bangladesh, dipendente di una ditta esterna, è rimasto incastrata sotto un groviglio di ferri e lamiere. I vigili del fuoco, intervenuti anche con l’autogru, hanno lavorato per più di mezzora per liberarlo. Il giovane, che ha riportato traumi da schiacciamento, in particolare al cranio e al torace, è stato rianimato ed intubato sul posto dal personale sanitario. Trasferito all’ospedale Cattinara di Trieste, non sarebbe in pericolo di vita.

L’incidente di questa mattina, le cui cause sono ancora al vaglio dei tecnici di Asugi e della Polizia di stato, ha rischiato però di trasformarsi in tragedia.

L’area è stata posta sotto sequestro e soltanto lunedì, con le prime risultanze degli accertamenti, sarà possibile capire meglio come il ponteggio abbia potuto cedere. Tra le cause il forte vento, che questa mattina soffiava oltre i 100 chilometri orari.

L’operaio, insieme ad altri colleghi, si trovava esattamente sotto e di lì a poco sarebbe salito sulla nave Mein Schiff Relax.

A cedere è stata una parte metallica, che funge da aggancio per il collegamento con la torre montacarichi utilizzata per il trasporto materiali necessari all’allestimento dell’imbarcazione stessa.

C’era la possibilità che a rimanere coinvolti nell’incidente ci fossero altri operai. Per questo, immediatamente, i responsabili di tutte le aziende esterne impiegate nello stesso cantiere si sono sincerati che fossero presenti tutti i dipendenti.

Attivati, a questo proposito, i sommozzatori dei vigili del fuoco che hanno effettuato una serie di immersioni nell’area adiacente all’incidente. Analoghe ricerche sono state compiute a terra sotto il ponteggio crollato.

I lavoratori di Fincantieri hanno manifestato la loro solidarietà al 23 enne coinvolto nel grave infortunio con uno sciopero indetto dai sindacati per tutta la giornata.