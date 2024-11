Travolto dal trattore che ripara, infortunio sul lavoro a Buja

Grave incidente sul lavoro questa mattina a Buja: un uomo di 72 anni è stato travolto da un trattore fermo per un guasto mentre cercava di ripararlo. L’incidente è avvenuto in un’azienda agricola in via Cuel di Spie.

Immediatamente allertati, i soccorsi sono giunti sul posto con un’ambulanza e l’elisoccorso regionale. L’uomo, riportando diverse ferite e fratture, è stato trasportato d’urgenza all’ospedale di Udine. Presenti sul luogo dell’incidente anche i carabinieri di Gemona e gli ispettori dell’Azienda sanitaria Friuli Centrale per gli accertamenti del caso.