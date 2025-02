Tre anni dall’invasione dell’Ucraina, “L’Europa scelga da che parte stare”

Non ci sarà pace neppure per l’Europa se l’Ucraina verrà abbandonata al suo destino. L’Europa smetta di essere una città sospesa tra le nuvole e scelga come intervenire concretamente, se non vuole che due superpotenze decidano sulla pelle di un intero popolo. Sono queste alcune delle riflessioni emerse oggi in piazza Duomo a Udine, durante una manifestazione molto partecipata, promossa da diverse associazioni con il patrocinio del Comune, per ricordare l’inizio dell’aggressione russa all’Ucraina, avvenuta tre anni fa. Numerosi cartelli raffiguravano i presidenti di Russia e Stati Uniti intenti a negoziare accordi sulle spalle del popolo invaso, mentre madri, figlie e mogli mostravano le foto dei loro cari morti o dispersi in difesa della patria. Una guerra, è stato più volte ribadito, voluta dalla leadership russa e non certo dal popolo ucraino. Per l’occasione, l’assessore ai Lavori pubblici, Viabilità e Verde pubblico, Ivano Marchiol, ha annunciato la piantumazione di un viburno rosso proveniente da Kiev, simbolo della vicinanza di Udine a una pace giusta, che non può tollerare aggressioni.

Gianluca Volpi, docente di storia all’Università di Udine, ha sottolineato come l’unico modo per evitare che si ripeta quanto accaduto a Monaco nel 1938 sia un’Europa capace di agire e far sentire forte la propria voce in difesa degli ucraini.