Tre cinesi morti a Milano, vendetta nata a Udine

E’ nato da un debito di 40.000 euro non pagato da un piccolo imprenditore cinese a un capocantiere, che aveva ristrutturato un ristorante a Udine, il triplice omicidio di tre giovanissimi cinesi, morti in un incendio appiccato in uno show-room il 12 settembre scorso a Milano.

Lo si rileva da un’intercettazione telefonica agli atti d’indagine della Procura del capoluogo lombardo.

Per la morte dei tre ragazzi – di 17, 18 e 24 anni – che si trovavano nello show-room per passare la notte, sono stati arrestate ieri tre persone, due cinesi e un olandese di origini magrebine.

E’ proprio uno dei cinesi arrestati che, nella telefonata intercettata dagli investigatori, collega il drammatico rogo di Milano ai lavori eseguiti nel capoluogo friulano. “In un ristorante a Udine – dice chiaramente – dopo che ha finito i lavori e hanno fatto i conti, doveva dare al capocantiere più di 40.000 euro”. Non ha pagato quel debito – continua il cinese riferendosi al piccolo imprenditore – come non ne ha pagati tanti altri.

Per questo, altri due imprenditori, anch’essi cinesi, anch’essi arrestati, hanno deciso di dar fuoco allo show-room del collega, causando così la morte dei tre giovani.