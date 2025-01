Tre denunce per esame patente con smartphone e auricolari

Smartphone con microcamera, microfono e auricolare nascosti sotto i vestiti: si sono presentati così alla motorizzazione civile di Trieste alla prova teorica per conseguire la patente di guida. Tre cittadini pachistani sono stati allontanati dalla sede d’esame e denunciati all’autorità giudiziaria dalla polizia locale di Trieste. I loro cellulari sarebbero già stati in modalità videochiamata, plausibilmente per permettere la visione dello schermo del computer e farsi suggerire le risposte da qualcuno con cui erano in collegamento. I tre, rispettivamente di 34, 25 e 41 anni, dovranno rispondere di falsa attribuzione di lavori altrui da parte di aspiranti al conferimento di titoli; falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico; falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sulla identità o su qualità personali proprie o di altri.