Tre impiegati della Enovis LimaCorporate di San Daniele hanno ricevuto dieci giorni fa, per raccomandata, ua lettera di licenziamento. La motivazione comunicata dall’azienda americana è la riorganizzazione dei reparti. Nello stabilimento di Villanova lavorano circa 600 persone, di cui 350 impiegati. Altri tre licenziamenti hanno riguardato la divisione francese del gruppo.

“Un fulmine a ciel sereno”, ha riferito Oddo. “L’azienda ha notificato tre licenziamenti a tre impiegati dell’azienda senza consultare prima le organizzazioni sindacali”. Un confronto preventivo, ha spiegato, avrebbe permesso di valutare altre mansioni per i tre dipendenti e provare a salvare i loro posti.

Una scelta aziendale definita dalla triplice “cinica e irrispettosa”. Alle 13 di oggi è quindi scattato lo sciopero proclamato da Fim-Cisl, Fiom-Cgil e Uilm-Uil, insieme alle RsuUn’ora di stop per ciascuno dei tre turni, con il blocco della flessibilità e degli straordinari e un presidio in via Nazionale. Secondo Oddo, l’adesione si è attestata attorno al 60 per cento. “I lavoratori sono preoccupati”, ha aggiunto il sindacalista. “I posti di lavoro sono sacri”.