Tre interventi del Soccorso Alpino in poche ore

Mattinata intensa per il Soccorso Alpino in Friuli Venezia Giulia, con tre interventi in poche ore. A Piancavallo, la stazione di Pordenone ha soccorso una 73enne di Polcenigo, infortunata alla caviglia durante il “Giro delle Malghe” a quota 1.250 metri: la donna è stata imbarellata e portata a spalle fino all’ambulanza. A Barcis, sei soccorritori della stazione di Maniago hanno recuperato un minorenne straniero colto da crisi convulsive nel torrente Pentina. A Tarvisio, nell’orrido dello Slizza, la stazione di Cave del Predil, con Guardia di Finanza e elisoccorso, ha recuperato un turista 70enne di Lodi colto da malore. L’uomo è stato issato a bordo con il verricello.