Tre lavoratori in nero: “stangata” la pizzeria di Brugnera

Altri tre lavoratori in nero sono stati scoperti dalla guardia di finanza a Pordenone. Erano impiegati in una pizzeria di Brugnera. Si tratta di un albanese, completamente in nero, e due italiani, per i quali, pur se formalmente contrattualizzati a chiamata, non risultava effettuata la preventiva obbligatoria comunicazione di impiego.

Per il titolare dell’attività è prevista una sanzione fino ad un massimo di 16mila e 500 euro oltre alla proposta di sospensione.

Dall’inizio dell’anno sono 24 i lavoratori in nero e 3 quelli irregolari scoperti dalle Fiamme Gialle; 15 i datori di lavoro sanzionati e 6 le proposte di sospensione delle attività inoltrate all’Ispettorato del lavoro.