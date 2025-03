Tre persone intossicate in Carnia da una stufa a pellet

Tre persone sono rimaste intossicate, questa mattina, nella loro abitazione di Ampezzo, presumibilmente a causa di esalazioni di monossido di una stufa a pellet.

L’allarme è scattato poco dopo le 7.30. Sul posto è arrivato un elicottero di soccorso e i vigili del fuoco che hanno trovato un uomo di 33 anni e due ragazzi di 11 e 16 anni con lievi sintomi di intossicazione.

Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo ha aperto le finestre per arieggiare l’ambiente in tempo per scongiurare problemi più gravi.

I tre sono stati trasportati precauzionalmente in ospedale per accertamenti.