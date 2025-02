Tre vittime e 114 intossicati nelle Rsa fiorentine di Sereni Orizzonti

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Tre morti e 114 persone intossicate, alcune delle quali finite in ospedale. E’ il bilancio dell’epidemia di gastroenterite che ha colpito gli ospiti di quattro Rsa in provincia di Firenze della friulana Sereni Orizzonti e sulla quale la Procura fiorentina ha aperto un fascicolo con l’ipotesi di reato di omicidio colposo. Sul caso stanno indagando Asl e Nas. Nel mirino degli inquirenti, i pasti confezionati centro cottura di una delle strutture, la Monsavano a Pelago, e distribuiti anche nelle altre tre. In particolare, sono stati prelevati dalla cucina – che è stata chiusa – campioni del passato di carote, del mix di verdure, del coniglio con patate e della pizza serviti domenica e sospettati di essere la fonte dell’intossicazione. A perdere la vita sono stati un uomo di 88 anni e una donna di 89 ospiti a Villa Desiderio a Settignano, morti lunedì, e una terza persona che risiedeva nella struttura di Pelagio, deceduta ieri. La Procura ha disposto l’autopsia sui loro corpi.

Le altre due Rsa interessate dall’intossicazione sono la Arcolaio a Firenze e la San Biagio a Dicomano. L’amministratore delegato dell’azienda friulana, Gabriele Meluzzi, ha dichiarato che Sereni Orizzonti sta collaborando con le autorità per fare chiarezza sulla vicenda e di aver avviato un’indagine interna nominando una equipe di esperti, in attesa dei risultati dei test microbiologici ordinati sul cibo e sugli anziani coinvolti. “Da una prima ricognizione – dice Meluzzi – emergerebbe che le procedure aziendali siano state rispettate. L’ipotesi più probabile è al momento una contaminazione all’origine di qualche prodotto alimentare, consegnato da fornitori esterni. Già da lunedì – prosegue – abbiamo provveduto alla somministrazione di nuovi pasti sostitutivi controllati, attraverso un fornitore esterno”. L’amministratore delegato ha poi sottolineato che le procedure aziendali sono rigorose e il personale di cucina è adeguatamente formato. “Al momento – conclude – non conosciamo le effettive cause dei sintomi accusati dagli ospiti, aspettiamo i risultati dei test. Anche le ultime analisi microbiologiche di routine effettuate un mese fa su cibo e cucina hanno evidenziato una situazione conforme agli standard qualitativi”.