Tredici furti in villa con flex e piedi di porco: presi due albanesi

Sono considerati responsabili di almeno tredici furti in abitazione (nove consumati, quattro tentati) commessi tra il 2023 e il 2024 – tra le province di Pordenone, Udine, Venezia, Bergamo e Cremona – quattro cittadini albanesi per i quali il tribunale di Pordenone ha disposto la custodia cautelare in carcere. Due di loro – un 24enne e un 31enne – si trovavano rispettivamente già nel penitenziario di Lodi e ai domiciliari per altri furti in casa. Gli altri due, invece, sono irreperibili sul territorio nazionale. I carabinieri gli stanno dando la caccia.

Dovranno rispondere anche di ricettazione di auto rubate, riciclaggio e resistenza a pubblico ufficiale.

L’indagine è partita da un furto messo a segno a fine settembre 2023 a San Vito al Tagliamento.

I quattro cittadini albanesi, senza fissa dimora e gravitanti nella provincia di Milano, erano molto attenti a non lasciare tracce.

Il metodo con il quale operavano era sempre lo stesso: arrivavano di fronte alle case a bordo di auto sportive, da cui scendevano in due o tre, attrezzati con cacciaviti, flex e piedi di porco. Uno restava per fare da “palo”. Scavalcati agilmente cancelli e recinzioni, in pochi secondi forzavano porte o finestre.

In occasione dei quattro furti che non sono riusciti a portare a termine, la loro azione è stata disturbata dalla presenza dei proprietari in casa o dall’attivarsi di allarmi sonori.