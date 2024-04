13 persone salvate dalla furia dell’acqua a Pasquetta, tra loro un neonato

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. L’imprudenza poteva costare cara ad una comitiva di ragazzi italiani che aveva deciso di trascorrere insieme il ponte pasquale sul Tagliamento. Nonostante le previsioni meteo, l’allerta gialla della Protezione Civile e i rovesci in corso, il gruppo, composto da 11 ragazzi e un neonato di soli 8 mesi, si era accampato lungo gli argini presenti in località Carbona, nel comune di San Vito al Tagliamento. Le precipitazioni abbondanti hanno a poco a poco ingrossato il livello dell’acqua del Re dei Fiumi alpini, circondando completamente la zona dove l’allegra compagnia aveva deciso di trascorrere Pasqua e Pasquetta. Quando alle 18 di ieri è scattato l’allarme, il gruppo si è così trovato bloccato su un isolotto. A salvarli ci hanno pensato i vigili del fuoco di San Vito al Tagliamento e di Pordenone. La comitiva è stata portata a riva utilizzando un gommone da rafting, agganciato ad una teleferica allestita con delle funi.

Non meno prudente anche un automobilista 49enne di Pradamano, che, sempre alle 18 di ieri, ha provato a superare il guado del Malina a Cerneglons, nonostante la chiusura imposta dai cartelli stradali. Il friulano è rimasto in panne arrivato a metà percorso, bloccato all’interno della sua Opel. Il conducente è stato portato in salvo dai vigili del fuoco di Udine, utilizzando un’autoscala da 42 metri con cestello. I successivi controlli della Radiomobile di Cividale del Friuli hanno poi appurato che il friulano guidava con un tasso alcolemico di 1,21, ovvero di più del doppio rispetto al limite consentito. Il friulano è stato così denunciato per guida in stato di ebbrezza. Oltre al ritiro della patente, ora scatterà anche una sanzione per aver violato il codice della strada, visto che ha tentato di oltrepassare il guado nonostante il Malina in piena.