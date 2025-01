GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Dopo il terremoto di giovedì scorso, è in atto tra Raveo e Ampezzo quella che tecnicamente viene definita dagli esperti sequenza sismica. Come spiega il sismologo Denis Sandro, del Centro di Ricerche Sismologiche – Ogs di Udine, si tratta di scosse di assestamento, leggermente più deboli e che in genere seguono terremoti di maggiore intensità. La zona coinvolta dai movimenti tellurici degli ultimi giorni è storicamente un’area sismica.