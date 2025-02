Tremila performers e 40 ore di eventi per il via di Go!2025

GUARDA IL VIDEO Il conto alla rovescia è finito. E’ tutto pronto tra Gorizia e Nova Gorica per il via domani alla Capitale europea della Cultura, con numeri davvero da grande evento. Oltre 3000 performers animeranno su entrambi i lati dell’ex confine gli eventi previsti dalle 10, con la sfilata che aprirà i festeggiamenti lungo le vie del capoluogo isontino prima e lungo quelle della città slovena poi. In tutto saranno 40 le ore di concerti, arte, esibizioni previste nel weekend in cinque piazze, con il momento clou della cerimonia ufficiale alle 16 di domani in piazza Transalpina – per il quale sono accreditati più di 300 giornalisti da tutto il mondo – alla presenza dei Capi di Stato Mattarella e Pirc Musar e del primo ministro di Lubiana Golob.

ZIBERNA