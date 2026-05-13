Treni, 19 al 24 pesanti disagi sulla Trieste Venezia per lavori

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Sarà una settimana molto difficile, la prossima, per chi viaggia in treno sull’asse Trieste Venezia. Dal 19 al 24 maggio i regionali tra Trieste Portogruaro e Trieste Venezia saranno completamente cancellati e sostituti con autobus, così come il collegamento Portogruaro Venezia il 23 e 24 maggio. Per quanto riguarda i treni ad alta velocità e l’intercity per Roma verranno deviati sulla linea Gorizia, Udine, Treviso con una durata maggiore fino a 60 minuti, alcuni collegamenti con Milano saranno invece limitati a Venezia. Ricadute sulla viabilità sono previste anche il 18 e il 25 maggio. Sono previsti alcuni bus sostitutivi ma l’invito è a informarsi con largo anticipo al fine di evitare sorprese.Il cantiere, dal valore di 10,5 milioni con oltre 2mila giornate uomo lavoro, rientra nel potenziamento della linea Venezia Trieste e prevede non solo la manutenzione del ponte in ferro di Latisana ma anche interventi sugli apparati di controllo, segnalamento e più in generale di manutenzione e miglioramento della linea.