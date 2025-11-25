Treni imbrattati, blitz svela i volti della gang di ‘writer’

La Polizia Ferroviaria di Udine ha denunciato i componenti di una gang di writer che da anni imbrattava i treni in sosta negli scali di Udine e Basiliano, causando danni ingenti a Trenitalia e disagi al servizio. L’indagine, avviata dopo i danneggiamenti dello scorso marzo, ha portato all’identificazione di quattro giovani vandali provenienti da Parma e Vicenza, autori di azioni notturne pianificate con abiti scuri, passamontagna e attrezzatura dedicata.

Grazie ai sistemi di videosorveglianza e all’analisi tecnica dei graffiti, la Polfer e il Compartimento di Trieste hanno eseguito perquisizioni nelle abitazioni degli indagati, sequestrando un consistente materiale probatorio. A inizio mese, inoltre, gli agenti, in collaborazione con Fs Security, hanno sorpreso un secondo gruppo di sedicenti writer in azione, recuperando sette zaini contenenti 124 bombolette spray. Anche in questa occasione, uno dei responsabili, un writer trevigiano, è stato identificato e denunciato.