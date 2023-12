Trenino natalizio collega Gorizia e Nova Gorica per tre giorni

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. E’ una delle grandi attrazioni di questi giorni prenatalizi e permette di entrare già nell’atmosfera di Go 2025. Parliamo del trenino transfrontaliero che fino alla vigilia di Natale collegherà Gorizia e Nova Gorica grazie alla collaborazione tra Apt e Comune: in Corso Verdi e piazza Vittoria le fermate italiane prima di dirigersi in Slovenia. Ma in queste giornate che portano verso Natale non mancheranno anche altre iniziative per grandi e bambini in città, come il mercatino di Natale in via Garibaldi e diversi appuntamenti musicali.

E guardando già al Capodanno, lo stesso sindaco Ziberna ha emesso – per non recare disagio agli amici a quattro zampe – un’ordinanza che vieta petardi, mortaretti e giochi pirici da sabato 30 dicembre a martedì 2 gennaio su tutto il territorio comunale con eccezione dei fuochi d’artificio in piazza Vittoria alla mezzanotte del nuovo anno.