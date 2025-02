Treno tifosi del Venezia assaltato, arrestati 8 ultras dell’Udinese

Otto ultras dell’Udinese sono stati arrestati per l’assalto al treno dei tifosi del Venezia. Si tratta di 5 austriaci e un bosniaco, tutti residenti in Austria, un albanese e un italiano residenti a Udine.

L’episodio si è verificato ieri, 1 febbraio 2025, dopo la partita Udinese-Venezia al Bluenergy Stadium vinta dai bianconeri per 3 a 2. Al termine dell’incontro, i sostenitori lagunari sono stati scortati alla stazione e il loro treno è partito regolarmente alle 18.15.

Tuttavia, alla stazione di Basiliano, circa 50 ultras dell’Udinese hanno bloccato i binari con torce e fumogeni, costringendo il convoglio a fermarsi. Ne è scaturita una violenta rissa con i tifosi veneziani scesi dal treno, mentre i supporters dell’Udinese, friulani ed austriaci con volto travisato, lanciavano oggetti contro il convoglio, danneggiando tre carrozze.

L’arrivo delle Forze dell’Ordine ha disperso gli aggressori, ma gli scontri hanno causato il ferimento di due tifosi e tre agenti di Polizia. Otto persone sono state arrestate in flagranza, mentre un italiano è stato denunciato. Per loro sarà applicato il DASPO.

Trenitalia ha organizzato il trasferimento dei passeggeri estranei ai disordini e la circolazione è ripresa alle 19.24. Gli arrestati sono in attesa di convalida da parte del Tribunale di Udine.

Proseguono le attività di indagine per verificare la sussistenza di altre ipotesi di reato o anche solo di violazioni amministrative anche a carico di numerosi altri contendenti in corso di identificazione.