Trenta associazioni a Fedriga: “Sterilizzazione felini sia obbligatoria”

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Cuccioli che spesso muoiono tra atroci sofferenze dopo essere stati abbandonati, e se riescono a sopravvivere, diventano vaganti sul territorio, costringendo le associazioni a compiere veri e propri miracoli per sostentarli. Sono alcune delle conseguenze del randagismo felino, piaga sempre più presente in Friuli Venezia Giulia. Tante, troppe famiglie non sterilizzano i propri gatti, con la conseguenza che si moltiplicano le nascite e le situazioni di difficoltà per gli stessi animali e le comunità nelle quali vivono. Per frenare il preoccupante fenomeno trenta associazioni hanno scritto al presidente della Regione Massimiliano Fedriga per chiedere l’adozione “di una norma che imponga la sterilizzazione obbligatoria di tutti i gatti circolanti sul territorio”. Una richiesta che arriva dall’esperienza drammatica maturata dei sodalizi di tutte e quattro le province: “A causa dei livelli allarmanti del randagismo felino, oltre al pesante onere economico che grava sulle pubbliche amministrazioni, è il volontariato a soffrire maggiormente – spiegano le associazioni – in quanto i gruppi attivi nel sostegno agli animali abbandonati si trovano a fronteggiare un impegno che si fa sempre più insostenibile e inefficace”. Per questo si rivolgono a Fedriga: “Il presidente – continuano le associazioni – ha dimostrato la sua disponibilità ad affrontare la questione, delegando l’assessore Riccardi a trattare il tema con urgenza. È fondamentale intervenire con decisione su questa problematica – è la conclusione – La sterilizzazione obbligatoria rappresenta una misura cruciale per ridurre il numero di gatti randagi, contribuendo così a un ambiente più sano e sostenibile per tutti”.