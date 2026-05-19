Trenta studenti positivi alla tubercolosi a Trieste

A Trieste trenta studenti del liceo Carducci Dante, sede di via Corsi, sono risultati positivi alla tubercolosi. Lo riporta Il Piccolo, che ha raccolto la conferma del direttore generale dell’Asugi Antonio Poggiana.

Gli studenti non sono malati, non presentano sintomi e non sono contagiosi: si tratta di infezione tubercolare latente. Per questo motivo sono stati avviati trattamenti di profilassi con terapia antibiotica della durata di circa tre mesi e ulteriori controlli sanitari. “La situazione è assolutamente sotto controllo e non c’è alcun allarmismo”, ha spiegato Poggiana. L’indagine sanitaria è partita a dicembre dopo il caso di una studentessa che aveva manifestato sintomi e poi risultata effettivamente malata. Da lì i controlli si sono estesi alla classe e successivamente all’intero plesso scolastico. Finora solo circa metà degli studenti della sede, un centinaio di ragazzi, si è sottoposta ai test, tra i quali sono emersi i trenta positivi.