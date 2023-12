Tresemane più sicura: in arrivo nuove rotonde e più illuminazione

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Nuove rotonde, una nuova illuminazione, nuove piazzole per il traporto pubblico locale e soprattutto l’istituzione del divieto di svolta a sinistra su tutto il tratto della Statale 13 compreso tra Tavagnacco e Reana del Rojale. Sono gli interventi, gestiti da FVG Strade, previsti dal progetto per mettere in sicurezza e trasformare questa parte della Pontebbana in una strada quasi urbana. Un progetto da 15 milioni di euro resi disponibili dalla Regione con l’assestamento di bilancio.

“Quello compreso tra lo svincolo di Udine nord e la rotatoria del Morena – spiega l’assessore regionale alle Infrastrutture, Cristina Amirante – è il tratto della Pontebbana più congestionato e teatro di frequenti incidenti. La strada sarà messa in sicurezza con il divieto di svolta a sinistra – continua – assieme alla realizzazione di nuove rotonde nelle intersezioni principali per permettere agli automobilisti di fare inversione di marcia”.Gli interventi, condivisi con i Comuni di Tavagnacco e Reana del Rojale durante un incontro tenutosi nei giorni scorsi, mirano amche a trasformare l’arteria da strada di scorrimento a via quasi urbana. “Assieme a Tavagnacco – dice il sindaco di Reana, Anna Zossi – abbiamo chiesto che illuminazione, spazi pubblicitari e fermate del bus siano uniformati in tutto il tratto fino a Cassacco, ovvero nei Comuni del Distretto del Commercio Tresemane. E’ un intervento – conclude – atteso da anni”.Nei prossimi mesi, la Regione predisporrà i progetti definitivo ed esecutivo. La partenza dei lavori è prevista per fine 2025.