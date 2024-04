Tribunale di Udine: furti in abitazione e in auto, condanne per oltre 12 anni

Otto anni di reclusione per un furto in abitazione ad Artegna e due furti in automobile a Staranzano e a Trasaghis. E’ la pena inflitta oggi dal giudice Paolo Milocco a Niki Hudorevich, 25 anni residente a Trieste. Condannati anche Georgiana Vizitiu, cittadina romena di 24 anni residente a Trieste per favoreggiamento a un anno di reclusione, pena sospesa, e Michele Hudorovich, 27 anni residente a Udine, a 3 anni e 6 mesi di reclusione per il furto ad Artegna. I tre episodi furono commessi tra il dicembre 2021 e il gennaio 2022. Dall’abitazione di Artegna fu sottratto un paio di orecchini del valore di 500 euro, mentre dalle due automobili furono rubate due borse. Per un ulteriore furto in abitazione a Basiliano, il giudice ha rinviato il fascicolo alla Procura di Udine rideterminando il reato in rapina impropria.