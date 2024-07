Tribunale di Udine sotto organico del 30 per cento

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Organico in sofferenza per il Tribunale di Udine. Se nel 2019 la pianta era completo, ora la situazione è decisamente peggiorata sul fronte delle risorse umane come sottolinea il presidente Paolo Corder. “La carenza è del 30-35% totale, mentre mancano 6 figure tra magistrati e giudici”. Difficile reperire le figure mancanti, visto che il Friuli non sembra particolarmente attrattivo. Un deficit che inevitabilmente influiscono sui tempi della giustizia, che dice Corder, sono purtroppo peggiorati.