BUSINESS FVG
lunedì 15 Dicembre 2025
ULTIM'ORA
Causò il decesso di una 33enne sulla A23, in carcere dopo...
‘Tutti siamo Carmen’: l’inclusione attraverso la danza e la musica
5 medaglie d’oro per le cantine del Friuli Venezia Giulia
Trieste, 11 mezzi distrutti in un incendio a Borgo San Sergio
Castello di Natale, la magia delle feste a Colloredo di Monte...
Trieste, è caccia all’evaso: un cittadino pakistano di 31 anni
Ruba il portafoglio della titolare di un bar di Udine: denunciata
Premiazioni Fmi, sul palco più di 200 pilotiRiconoscimento speciale per il...
Un anno fa il rogo di Cervignano, immobile ancora inagibile: servono...
Udine: bici RideMovi gettate nel Cormor
Morte Resinovich, quattro anni dopo caso ancora irrisolto
Riccardo Cocciante sceglie Pordenone per il debutto del nuovo tour
Capolavoro “Mona Lisa”: Vittozzi trionfa a Hochfilzen
BUSINESS FVG


©2023 IL FRIULI - Tutti i diritti riservati
Powered by Rubidia
Cronaca
I mezzi erano parcheggiati in un'area nelle "case dei puffi"

Trieste, 11 mezzi distrutti in un incendio a Borgo San Sergio

Si tratta di un immobile di proprietà delle Ater
Andrea Pierini
Autore: Andrea Pierini

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Undici mezzi tra cui 7 automobili e 4 motocicli completamente distrutti dalle fiamme. È il bilancio di un incendio quasi certamente doloso che è scoppiato intorno alle 4 di questa mattina in via Grego a Borgo San Sergio a Trieste. Le autovetture e i motocicli erano parcheggiati regolarmente all’interno di una delle autorimesse del comprensorio delle case dei Puffi, un complesso di case Ater particolarmente degradato.

Non è la prima volta che scoppiano incendi di questo tipo, solitamente però vengono prese di mira le auto abbandonate, in questo caso solamente alcuni dei mezzi coinvolti erano in stato di degrado. L’incendio è stato spento dai Vigili del fuoco con i mezzi della stazione di Muggia, le indagini invece sono in corso da parte della polizia di stato.

