Trieste, 11 mezzi distrutti in un incendio a Borgo San Sergio

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Undici mezzi tra cui 7 automobili e 4 motocicli completamente distrutti dalle fiamme. È il bilancio di un incendio quasi certamente doloso che è scoppiato intorno alle 4 di questa mattina in via Grego a Borgo San Sergio a Trieste. Le autovetture e i motocicli erano parcheggiati regolarmente all’interno di una delle autorimesse del comprensorio delle case dei Puffi, un complesso di case Ater particolarmente degradato.

Non è la prima volta che scoppiano incendi di questo tipo, solitamente però vengono prese di mira le auto abbandonate, in questo caso solamente alcuni dei mezzi coinvolti erano in stato di degrado. L’incendio è stato spento dai Vigili del fuoco con i mezzi della stazione di Muggia, le indagini invece sono in corso da parte della polizia di stato.