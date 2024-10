Trieste 1954: Fedriga, città tornata a essere centrale in Europa

Trieste, 25 ott – “Questi settant’anni rappresentano un anniversario importante, perché da quel novembre del 1954 di strada ne è stata fatta tantissima e Trieste è tornata a essere centrale non solo in Italia ma anche nel più ampio scenario europeo ed internazionale”.

Lo ha detto oggi il governatore Massimiliano Fedriga alla vigilia del 70° anniversario della seconda redenzione di Trieste.

“La città – ha continuato il massimo esponente della Giunta – porta al Paese un valore aggiunto straordinario, interpretando un rilancio che va dal ruolo strategico all’interno della mitteleuropa, all’aumento dei traffici portuali e delle opportunità di investimento fino ai numeri record dell’incoming turistico”.

“Questo – ha concluso Fedriga – è stato ottenuto grazie a un sistema territoriale che ha saputo dialogare con il mondo e creare quelle connessioni che hanno riportato Trieste a essere quel crocevia europeo strategico per l’Italia”.