È stato condannato a quattro anni e sei mesi di carcere Marco Zaccaria, guardia fuochi 36enne che ha appiccato una serie di incendi dolosi nelle periferie di Trieste danneggiando e distruggendo auto e garage. La sentenza è stata pronunciata dal giudice Luisa Pittalis che ha accolto in parte le richieste della Pm Ilaria Iozzi che aveva chiesto una pena di cinque anni e quattro mesi.

L’uomo è stato quindi riconosciuto colpevole di cinque capi di imputazione per una serie di incendi e poi il resto per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale oltre al possesso di contrassegni distintivi. Zaccaria è stato difeso dagli avvocati Andrea Cavazzini ed Elisabetta Toso i quali avevano chiesto l’assoluzione dell’imputato ottenendo il riconoscimento delle attenuanti generiche. I legali spiegano che verranno attesi i 60 giorni per il deposito della sentenza per poi presentare ricorso.