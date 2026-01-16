Trieste, 446 poliziotti hanno giurato fedeltà alla repubblica

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. I 1.680 allievi del 231° Corso della scuola della Polizia di Stato, a livello nazionale, hanno giurato la loro fedeltà alla repubblica. Nella sede della scuola Vincenzo Raiola di Trieste in 446 da tutto lo stivale hanno completato un percorso lungo e articolato davanti a familiari orgogliosi, emozionati e commossi. Una professione, quella del poliziotto, che sembra sempre più attrattiva.

Alla cerimonia era presente il prefetto Giuseppe Petronzi, il sindaco di Trieste Roberto Dipiazza e l’assessore regionale alla Sicurezza, Pierpaolo Roberti, che ha posto l’accento sull’importanza della scuola del Friuli Venezia Giulia.

Non necessariamente i partecipanti a questo corso saranno assegnati in regione. Il Sap parla di una bocca d’ossigeno a livello di assunzioni ma deve essere solo l’inizio sottolinea il segretario regionale Lorenzo Tamaro.