Trieste, afgani intossicati dal fuoco usato per scaldarsi

Hanno acceso un fuoco per scaldarsi ma il fumo e il monossido hanno iniziato a intossicarli. Nel magazzino 4 del Porto vecchio a Trieste otto cittadini afgani hanno rischiato di morire ma sono stati soccorsi dal personale sanitario del 118 e sottoposti a terapia con ossigeno e camera iperbarica. Non hanno mai rischiato la vita le condizioni, al momento del soccorso, erano però gravi.

Tra i 20 e 40 anni gli afgani vivevano in una stanza all’interno di uno dei tanti magazzini del porto vecchio dietro la stazione, questi edifici sono diventati luogo di accoglienza dopo la chiusura del silos e nelle tante stanze si sono create delle vere e proprie comunità divise per etnie. La zona, rispetto proprio al silos, vede la presenza anche di stranieri che non vogliono integrarsi e in particolare ragazzi molto giovani che spesso esagerano con alcol e droga. La situazione è comunque nota alle forze dell’ordine che spesso pattugliano l’area.

Gli afgani invece avevano acceso uno dei tanti fuochi che la notte illuminano le stanze dove una volta c’erano uffici e personale. Il fumo invece di uscire ha iniziato lentamente a invadere la stanza con la presenza sempre più alta del monossido. Un amico ha chiamato i soccorsi e sul posto sono arrivate diverse ambulanze e la polizia per i controlli di rito. Accompagnati all’ospedale di Cattinara e dopo un ciclo di ossigeno hanno fatto un primo passaggio nella camera iperbarica dove dovranno tornare ancora una volta.