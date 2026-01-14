  • Aiello del Friuli
BUSINESS FVG
mercoledì 14 Gennaio 2026
BUSINESS FVG


Cronaca

Trieste Airport: Fabio Gallo nuovo AD

Il nuovo amministratore delegato proviene da un percorso manageriale nel settore aeroportuale e infrastrutturale
Redazione
Autore: Redazione

Il Consiglio di Amministrazione di Aeroporto Friuli Venezia Giulia S.p.A., nella seduta odierna, ha nominato Fabio Gallo nuovo Amministratore Delegato della Società.

Fabio Gallo, Laurea magistrale in economia aziendale presso l’ Università Carlo Cattaneo – LIUC Business University ed un Master in Business Administration conseguito presso l’IE Business School di Madrid, proviene da un percorso manageriale nel settore aeroportuale e infrastrutturale, con responsabilità dirette in ambito operativo, finanziario e di sviluppo del traffico, maturate in particolare presso SOGEAAL – Aeroporto di Alghero – e in precedenza in F2i SGR.

Il Consiglio di amministrazione e gli azionisti esprimono il benvenuto a Gallo che con la sua competenza saprà guidare con impegno l’aeroporto della regione Friuli Venezia Giulia nella sua fase di crescita con l’obiettivo di consolidare ulteriormente i risultati ottenuti e sviluppare nuovi progetti.

La leadership di Fabio Gallo garantirà una crescita continua dello scalo – afferma il Presidente di Trieste Airport Antonio Marano – “mi complimento con Fabio Gallo per la nomina ed esprimo la mia piena fiducia nella nuova guida dell’aeroporto”.

