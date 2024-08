Trieste: è allarme ozono, i fragili devono restare a casa

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. È allarme ozono. Di nuovo. Quella di Trieste è una estate contrassegnata da una concentrazione nell’atmosfera del gas superiore ai 120 microgrammi per metrocubo. Si tratta di una soglia a rischio per l’azienda sanitaria universitaria giuliano isontina. I soggetti che dovrebbero essere protetti sono quelli fragili come bambini e anziani e poi asmatici e persone con patologie polmonari e cardiologiche. Potrebbero risentire anche le persone che svolgono attività fisica o lavorano all’aperto. Nel caso in cui la concentrazione resti sotto i 180 microgrammi è opportuno per tutti evitare l’esposizione all’ozono quindi ventilando gli ambienti domestici nelle ore più fresche ed evitando di essere esposti al sole durante le ore centrali. Nel caso in cui la concentrazione dovesse superare la soglia di 180 è sconsigliato svolgere qualsiasi attività tra le 12 e le 17. Le previsioni confermano che l’allarme ozono resterà in vigore fino a ferragosto anche se è facile immaginare che sarà esteso a domenica quando dovrebbero far capolino temporali e il vento che potrebbe ripulire l’aria.