Trieste, arrestata cittadina bulgara ricercata per furti in abitazione

La Polizia di Stato ha arrestato il 4 novembre una cittadina bulgara di 42 anni accusata di furto in abitazione aggravato. La donna è stata fermata durante un controllo stradale effettuato dalla volante del Commissariato di Duino Aurisina, in località San Giovanni di Duino.

Gli accertamenti hanno rivelato che la 42enne era destinataria di un ordine di custodia cautelare emesso nel 2011 dal Tribunale di Milano per una serie di furti in abitazione commessi in diverse località italiane.

Dopo l’arresto, la donna è stata trasferita presso la Casa Circondariale Ernesto Mari di Trieste, dove rimane a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.