Trieste, arrestato dalla polizia locale in sella a uno scooter rubato

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Era in sella a un motorino rubato quando la polizia locale ha provato e fermarlo e lui prima è scappato sul marciapiedi in mezzo ai bagnanti e poi ha provato a resistere all’arresto. Movimentato episodio nei giorni scorsi a Barcola, reso noto però solo oggi. Una pattuglia in borghese della polizia locale ha notato parcheggiato un motociclo di cui era stato denunciato il furto alcuni giorni prima. Poco dopo lo stesso mezzo è stato visto in transito con a bordo V.I., le iniziali, del 1996 che alla vista della polizia locale ha tentato la fuga salendo sul marciapiede di viale Miramare.

Considerata la numerosa presenza di bagnanti la polizia è riuscito a fermarlo rapidamente ma il 28enne ha opposto una strenue resistenza al punto da costringere gli agenti ad usare le manette. Una volta accompagnato alla caserma San Sebastiano sono emersi i numerosi precedenti per furto, ricettazione e resistenza a pubblico ufficiale e, sentito il Pm di turno, è stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale a causa della condotta particolarmente aggressiva e violenta, e denunciato per il presunto reato di ricettazione.