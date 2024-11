800 multe a Trieste nel benessere animale e nel conferimento dei rifiuti

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. 800 sanzioni che spaziano dalla mancata raccolta delle deiezioni canine allo sbagliato conferimento dei rifiuti. Il nucleo di polizia ambientale del Comune di Trieste alla presenza del comandante Walter Milocchi e dell’assessore alla Sicurezza Caterina De Gavardo ha tracciato il bilancio dell’attività da gennaio a tutto ottobre. Oltre alle sanzioni non sono mancate le operazioni per il benessere animale tra le quali l’intervento per bloccare un importante traffico di cani, nella fattispecie barboncini, dall’est europa. Controlli anche sul mancato conferimento dei rifiuti nei centri raccolta con controlli sui mezzi e su chi decide di abbandonare le immondizie non nei centri di raccolta ma in Carso. Sul fronte invece del comportamento dei cittadini…