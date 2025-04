Trieste, carabinieri arrestano passeur cinese

Un cinese di 21 anni, senza fissa dimora, è stato arrestato dai Carabinieri di Trieste per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina. I militari, durante un controllo a Muggia, hanno notato l’uomo che ha avvicinato un gruppo di persone in attesa da circa mezz’ora e le ha caricate sulla propria auto. Procedendo alla loro identificazione, hanno scoperto che l’autista, che con sé aveva una somma di tremila euro, era privo di documenti di riconoscimento, di patente di guida e di assicurazione. Le altre persone, quattro uomini (di cui uno minorenne) e una donna, tutti cittadini cinesi irregolari. Il Passeur è stato arrestato, i cinque cinesi sono stati denunciati per ingresso illegale nel territorio nazionale. L’autovettura e i contanti sono stati sequestrati.