Trieste: colto da malore, soccorso in strada, grave un 70enne

E’ stato trasportato in gravi condizioni all’ospedale di Cattinara un uomo di circa 70 anni che nella tarda mattinata di oggi, mentre si trovava in via Carducci a Trieste, è stato colto da malore al quale è seguito un arresto cardiocircolatorio. Sul posto l’equipaggio di un’ambulanza e quello dell’automedica provenienti da Trieste. Un infermiere della sala operativa è rimasto al telefono mentre l’anziano veniva raggiunto e ha dato indicazioni alle persone che si trovavano in quel momento sul luogo per avviare le manovre salvavita guidate al telefono (Rcp, rianimazione cardiopolmonare). Manovre eseguite fino all’arrivo del personale sanitario. La persona è stata poi presa in carico dall’equipaggio dell’ambulanza e da quello dell’automedica. Quindi il trasporto in codice rosso all’ospedale di Cattinara di Trieste.