Trieste, console serbo scambiato per latitante

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Uno scambio di persona durante un’operazione di polizia nel capoluogo giuliano ha rischiato di trasformarsi in incidente diplomatico. Un uomo ritenuto essere un pericoloso latitante è stato fermato per un controllo. Si trattava in realtà del console serbo a Trieste. Galeotta è stata la somiglianza tra i due.

I fatti, dei quali Telefriuli ha appreso oggi in esclusiva, si sono verificati il 6 gennaio, vigilia del Natale serbo ortodosso. Tutto è accaduto all’esterno della Chiesa della Santissima Trinità, a pochi passi dal Canale di Ponterosso, dove si sono svolte la celebrazioni in occasione della solennità. Fuori dall’edificio, in attesa della conclusione della funzione, era appostato personale della Polizia di Stato, coordinato dall’Interpol. Era stata infatti segnalata la presenza a Trieste, proprio in occasione della festività, di un pericoloso latitante serbo, ricercato in tutta Europa. Le informazioni lo davano presente alla messa.

La polizia lo ha aspettato all’esterno. E, appena uscita, ha subito fermato per un controllo una persona sfortunatamente molto somigliante – per tratti somatici e altri dettagli – a quella della foto segnaletica. Come detto, si trattava però del console facente funzioni della Serbia a Trieste, Nikola Paunovic. Quest’ultimo si è subito identificato, presentando il proprio tesserino diplomatico. Gli immediati controlli effettuati sul documento hanno verificato la reale identità del console e la vicenda si è chiusa con le scuse ufficiali al funzionari diplomatico.