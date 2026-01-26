Trieste, controlli per armi e droga all’esterno delle scuole

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Droga e armi. Questo il focus dei controlli interforze coordinati dalla Questura di Trieste in alcuni istituti scolastici del capoluogo giuliano e poi estesi a zone considerate a rischio della città. Nel dettaglio 10 operatori con cani antidroga hanno effettuato delle verifiche all’esterno degli istituti superiori Oberdan, Sandrinelli e Nordio spostandosi poi in Viale XX Settembre, dove hanno sede alcune scuole medie, nel Giardino Pubblico, dove in passato si sono verificati episodi di spaccio e poi nella zona che va da piazza Goldoni a piazza Garibaldi, in passato zona rossa.

I controlli sono stati fatti anche a campione con l’uso di Metal detector mentre per quanto riguarda la droga sono stati usati i cani della Polizia locale e della Guardia di Finanza. Alla fine tutto è andato liscio e non è stato trovato nulla.