Trieste, disinnescata bomba della Seconda Guerra Mondiale

Sono durate poco più di due ore a Trieste le operazioni di disinnesco di una bomba della Seconda Guerra Mondiale di fabbricazione statunitense trovata durante i lavori di ampliamento dello scalo ferroviario.

Gli artificieri dell’Esercito sono entrati in azione all’alba, dopo aver fatto evacuare gli abitanti della zona, e hanno fatto brillare la bomba d’aereo da 230 Kg, contenente circa 120 Kg di esplosivo ad alto potenziale, con due congegni di attivazione.

La bomba era in buono stato di conservazione.