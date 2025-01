Trieste, domani corteo contro la guerra. Lunedì cerimonia blindata in Risiera

L’appuntamento è alle 15.30 di sabato in piazza Oberdan a Trieste da dove partirà il corteo per la Palestina, un evento che si snoderà lungo le strade del contro fino a piazza Goldoni. La città si avvicina così, con un po’ di tensione, al giorno della Memoria in programma lunedì prossimo con, in quella giornata, una lunga serie di cerimonie e il momento più importante alla Risiera di San Sabba. Partendo dal corteo la manifestazione sarà per la pace e in difesa della Palestina e raccoglie diverse anime dal mondo della sinistra estrema ai no vax. Lunedì invece la giornata inizierà alle 9.30 con la marcia silenziosa verso la Stazione Centrale, a cura dell’Associazione nazionale ex deportati – Sezione di Trieste, e alle 10.00 la deposizione di una corona d’alloro del Comune di Trieste presso la lapide che ricorda la partenza dei convogli dei deportati. Alle ore 11 nel cortile interno del Monumento Nazionale della Risiera di San Sabba si terrà la tradizionale cerimonia commemorativa con la presenza delle autorità politiche e religiose. L’accesso sarà libero ma contingentato a 2.200 posti che saranno indicati da un pannello luminoso. Sono inoltre previsti controlli di sicurezza. La cerimonia si può seguire sulle pagine social del comune di Trieste.