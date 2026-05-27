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Trieste, droga ai minori: indagato 62enne

L’uomo avrebbe messo a disposizione la propria casa come punto di ritrovo per l’uso di stupefacenti e per soggetti coinvolti in rapine in città
Giancarlo Virgilio
Autore: Giancarlo Virgilio

Avrebbe messo a disposizione la propria abitazione come luogo abituale di incontro per minori dediti all’uso di sostanze stupefacenti. Con questa accusa la Polizia di Stato di Trieste ha indagato un uomo di 62 anni, residente in città, per agevolazione dell’uso di droga da parte di minorenni.

L’indagine del Commissariato Polo-San Sabba, coordinata dalla Procura di Trieste, è nata dalla denuncia di scomparsa di una 14enne poi ritrovata insieme a un’altra coetanea. Le due ragazze hanno raccontato di essere finite, dopo aver incontrato tre maggiorenni, in un’abitazione a loro sconosciuta, dalla quale sono poi riuscite ad allontanarsi.

Gli accertamenti hanno permesso di risalire subito al proprietario dell’immobile, ora indagato. Le successive attività investigative, tra intercettazioni, videoanalisi e servizi di osservazione, avrebbero evidenziato un flusso quotidiano di minori nell’appartamento, dove si consumavano sostanze come hashish, marijuana, cocaina ed eroina.

Nel corso delle indagini sono emersi anche possibili collegamenti tra alcuni dei giovani frequentatori della casa e due rapine avvenute a Trieste il 13 dicembre 2024. Le vittime hanno riconosciuto diversi minorenni come presunti autori.

Secondo gli investigatori, l’abitazione sarebbe diventata un punto di riferimento stabile non solo per il consumo di droga, ma anche per soggetti coinvolti in reati contro persona e patrimonio.

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