Trieste, è caccia all’evaso: un cittadino pakistano di 31 anni

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. È ancora in corso la caccia a Nasir Khan, il cittadino pakistano del 1994 evaso domenica dal carcere del Coroneo a Trieste. L’uomo era in attesa di giudizio, negli archivi risulta un arrestato nel 2019 a Pordenone nel corso di una maxi operazione della squadra mobile della questura legata al traffico di droga in concorso con altri 5 cittadini, all’epoca si trattava di diverse sostanza che venivano recuperate in auto e spacciate nella destra Tagliamento, l’uomo all’epoca era residente a Cordenons.

Nasir Khan sarebbe riusciti ad evadere dalla casa circondariale Ernesto Mari grazie ad alcuni ponteggi che sono presenti per alcuni lavori nell’area che collega il carcere con il Tribunale.

Al momento la Polizia Penitenziaria è al lavoro con la Polizia di Stato e i Carabinieri per pattugliare tutte le zone a rischio a partire ovviamente dal Porto vecchio dove nei magazzini abbandonati spesso si rifugiano migranti ma anche persone che non vogliono entrare nei circuiti di accoglienza.