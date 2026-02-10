Trieste, è iniziato il viaggio del “Treno del Ricordo”

Cinque carrozze che commemorano il viaggio degli esuli, il dramma delle foibe e le speranza dei sopravvissuti. Il treno del ricordo, giunto alla terza edizione, curato da Fondazione Fs e Gruppo Fs, è stato inaugurato alla presenza dei ministri Luca Ciriani e Marina Elvira Calderone e del vicepresidente della Regione Mario Anzil e dell’assessore Pierpaolo Roberti il sindaco di Trieste Roberto Dipiazza e il prefetto Giuseppe Petronzi che ha conferito la medaglia ai parenti di Libero Degrassi.

Voluto fortemente dal ministro Andrea Abodi il treno del Ricordo farà 11 tappe e il 12 e il 13 sarà a Pordenone per concludere il viaggio a Siracusa il 28 febbraio.