Trieste, è un natale con la bora fortissima

Centodieci chilometri orari. È questo il picco massimo che ha raggiunto la bora che da questa mattina ha iniziato a soffiare su Trieste creando i consueti disagi a chi doveva fare le ultime compere prima del cenone e del natale. Oltre ai danni ai motorini, abbattuti dalle raffiche, i Vigili del fuoco sono usciti per il primo intervento alle 4.30 del mattino, alle 11.30 ne avevo già eseguiti 20 e ne avevano ancora 23 in coda da completare. In maggioranza alberi abbattuti, tetti e infissi da mettere in sicurezza. Il comune aveva prudenzialmente comunicato la chiusura dei giardini pubblico già ieri mentre nel corso della giornata le raffiche potrebbero raggiungere i 120 chilometri orari. Domani la bora non andrà via ma continuerà a soffiare sempre con raffiche intorno ai 100 chilometri orari mentre a Santa Stefano dovrebbe finalmente diminuire.