Trieste, giovane morto in mare, probabile gesto volontario o tragedia

Un gesto volontario o una tragica fatalità. Sono al momento queste due le ipotesi più probabili che hanno portato alla morte di un 31enne il cui corpo senza vita è stato avvistato in mare questa mattina. Erano da poco passate le 7 e 15 quando un runner ha visto il corpo del giovane nello specchio d'acqua tra il molo Audace e la capitaneria di porto, subito si è attivata la macchina dei soccorsi con il personale della Guardia costiera, i Vigili del Fuoco, la Polizia e il 118.

L’uomo è stato portato sul molo audace, non aveva comunque segnali vitali, e si è provata una rianimazione cardiopolmonare ma senza esito. Il 31enne è stato identificato grazie ai documenti che aveva addosso, era un migrante di origine arabo saudita. Le indagini sono in corso ma al momento, come detto le ipotesi più probabili sono di una tragedia o di un gesto volontario.